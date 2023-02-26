Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, украинцам не нужно отчаиваться.

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Чего ожидать от США

Олег Жданов объяснил, что глава США заметил, что самолеты пока передаваться не будут, потому что они пока не в приоритете.

В заявлении Джо Байдена прозвучали танки, артиллерия, ПВО, в том числе еще и РСЗО типа HIMARS. Именно это вооружение, по его словам, Украина получит весной-осенью.

Военный эксперт сосредоточил внимание на том, что таким образом Джо Байден озвучил глобальные курсовые направления.

Очень приятно слышать о том, что нам нужно. Есть понимание у американского президента – значит, мы это все получим,

– заметил он.

По мнению Жданова, весь перечисленный перечень вооружения скоро действительно будет на вооружении ВСУ.

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Самолетам в Украине быть

Военный эксперт объяснил, что украинцам все же не стоит делать заблаговременных выводов из-за последнего заявления Джо Байдена.

Самолеты, я думаю, появятся в Украине, но непосредственно накануне контрнаступательных операций ВСУ по освобождению наших территорий,

– отметил он.

Олег Жданов рассказал, что просто нужно немного подождать.

"Все дадут, всему свое время. Не так быстро, как нам хотелось бы, но думаю, что все мы получим", – убежден он.

По его мнению, Украина все-таки достигнет задуманного.

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