Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, украинцам не нужно отчаиваться.
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Чего ожидать от США
Олег Жданов объяснил, что глава США заметил, что самолеты пока передаваться не будут, потому что они пока не в приоритете.
В заявлении Джо Байдена прозвучали танки, артиллерия, ПВО, в том числе еще и РСЗО типа HIMARS. Именно это вооружение, по его словам, Украина получит весной-осенью.
Военный эксперт сосредоточил внимание на том, что таким образом Джо Байден озвучил глобальные курсовые направления.
Очень приятно слышать о том, что нам нужно. Есть понимание у американского президента – значит, мы это все получим,
– заметил он.
По мнению Жданова, весь перечисленный перечень вооружения скоро действительно будет на вооружении ВСУ.
Олег Жданов рассказал, действительно ли Украина получит истребители: смотрите видео
Самолетам в Украине быть
Военный эксперт объяснил, что украинцам все же не стоит делать заблаговременных выводов из-за последнего заявления Джо Байдена.
Самолеты, я думаю, появятся в Украине, но непосредственно накануне контрнаступательных операций ВСУ по освобождению наших территорий,
– отметил он.
Олег Жданов рассказал, что просто нужно немного подождать.
"Все дадут, всему свое время. Не так быстро, как нам хотелось бы, но думаю, что все мы получим", – убежден он.
По его мнению, Украина все-таки достигнет задуманного.
Передача F-16 для Украины: последнее
- Во время пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос передачи Украине F-16. По его словам, есть ощущение, что 3 европейских страны могут предоставить нам истребители и тренировать пилотов.
- В частности, Польша готова проводить обучение для наших пилотов на F-16. Однако, как подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, этот вопрос следует согласовать в более широкой коалиции, то есть вместе с партнерами.
- Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина может получить истребители пятого поколения от США По ее словам, важно сделать наше государство обороноспособным после победы в войне. Это позволит минимизировать риски того, что Россия решится наступать снова.