Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, оккупанты концентрируют свои усилия на атаках в Донецкой области.

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В частности, враг не оставляет попыток штурмовать город-крепость Бахмут. Однако успехов оккупационные войска не имеют.

Россияне активизировались на 2 направлениях

Как рассказал Селезнев, российские захватчики также пытаются активизировать наступательные усилия еще на 2 направлениях.

Оккупанты пытаются давить на украинские позиции в районе города Кременная Луганской области.

Также враг пытается наступать в направлении Купянска Харьковской области.

Однако Вооруженные Силы Украины сдерживают давление врага. Более того, украинские защитники не тянут с ответом.

Время от времени оккупанты получают на этих направлениях очень мощную пощечину, после которой не так быстро приходят в себя,

– подчеркнул военный эксперт.

Селезнев добавил, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России, которые атакуют на этих направлениях, – это очень серьезный враг.

Владислав Селезнев рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео

ВСУ уничтожают врага в огромных количествах

Так что ситуация на фронте на Востоке Украины остается очень сложной, там продолжаются тяжелые бои.

Но наши защитники держатся, держат оборону и уничтожают врагов в огромных количествах,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что в этом заключается хорошая новость. Ведь чем больше российских воинов, которые ворвались на нашу землю с оружием в руках, мы уничтожим, тем эффективнее в дальнейшем будет украинское контрнаступление.

Ситуация на фронте: коротко