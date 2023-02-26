Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, оккупанты концентрируют свои усилия на атаках в Донецкой области.
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В частности, враг не оставляет попыток штурмовать город-крепость Бахмут. Однако успехов оккупационные войска не имеют.
Россияне активизировались на 2 направлениях
Как рассказал Селезнев, российские захватчики также пытаются активизировать наступательные усилия еще на 2 направлениях.
- Оккупанты пытаются давить на украинские позиции в районе города Кременная Луганской области.
- Также враг пытается наступать в направлении Купянска Харьковской области.
Однако Вооруженные Силы Украины сдерживают давление врага. Более того, украинские защитники не тянут с ответом.
Время от времени оккупанты получают на этих направлениях очень мощную пощечину, после которой не так быстро приходят в себя,
– подчеркнул военный эксперт.
Селезнев добавил, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России, которые атакуют на этих направлениях, – это очень серьезный враг.
Владислав Селезнев рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео
ВСУ уничтожают врага в огромных количествах
Так что ситуация на фронте на Востоке Украины остается очень сложной, там продолжаются тяжелые бои.
Но наши защитники держатся, держат оборону и уничтожают врагов в огромных количествах,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что в этом заключается хорошая новость. Ведь чем больше российских воинов, которые ворвались на нашу землю с оружием в руках, мы уничтожим, тем эффективнее в дальнейшем будет украинское контрнаступление.
Ситуация на фронте: коротко
- Самая сложная ситуация сейчас на Востоке нашей страны. Враги концентрируются там на 5 направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Оккупанты пытаются увеличить оборону временно оккупированного Крыма. В частности, захватчики строят фортификационные сооружения.
- ВСУ отразили атаку врага в Луганской области. Россияне пытались штурмовать украинские позиции возле Кременной и Белогоровки.
- 25 февраля в атаку возле Кременной шла вражеская пехота. А за несколько дней до этого украинские защитники отразили танковое наступление противника, а технику сожгли.