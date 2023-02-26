Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, окупанти концентрують свої зусилля на атаках на Донеччині.

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Зокрема, ворог не полишає спроб штурмувати місто-фортецю Бахмут. Однак успіхів окупаційні війська не мають.

Росіяни активізувалися на 2 напрямках

Як розповів Селезньов, російські загарбники також намагаються активізувати наступальні зусилля ще на 2 напрямках.

Окупанти намагаються тиснути на українські позиції у районі міста Кремінна, що на Луганщині.

Також ворог намагається наступати у напрямку Куп'янська Харківської області.

Однак Збройні Сили України стримують натиск ворога. Ба більше, українські захисники не баряться з відповіддю.

Час від часу окупанти отримують на цих напрямках дуже потужного ляпаса, після якого не так швидко оговтуються,

– наголосив військовий експерт.

Селезньов додав, що підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії, які атакують на цих напрямках, – це дуже серйозний ворог.

Владислав Селезньов розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео

ЗСУ нищать ворога у величезних кількостях

Тож ситуація на фронті на Сході України залишається дуже складною, там тривають важкі бої.

Але наші захисники тримаються, тримають оборону і нищать ворогів у величезних кількостях,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що у цьому полягає гарна новина. Адже чим більше російських вояків, які вдерлися на нашу землю зі зброєю в руках, ми знищимо, тим ефективнішим надалі буде український контрнаступ.

Ситуація на фронті: коротко