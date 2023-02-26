Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, окупанти концентрують свої зусилля на атаках на Донеччині.
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Зокрема, ворог не полишає спроб штурмувати місто-фортецю Бахмут. Однак успіхів окупаційні війська не мають.
Росіяни активізувалися на 2 напрямках
Як розповів Селезньов, російські загарбники також намагаються активізувати наступальні зусилля ще на 2 напрямках.
- Окупанти намагаються тиснути на українські позиції у районі міста Кремінна, що на Луганщині.
- Також ворог намагається наступати у напрямку Куп'янська Харківської області.
Однак Збройні Сили України стримують натиск ворога. Ба більше, українські захисники не баряться з відповіддю.
Час від часу окупанти отримують на цих напрямках дуже потужного ляпаса, після якого не так швидко оговтуються,
– наголосив військовий експерт.
Селезньов додав, що підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії, які атакують на цих напрямках, – це дуже серйозний ворог.
Владислав Селезньов розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео
ЗСУ нищать ворога у величезних кількостях
Тож ситуація на фронті на Сході України залишається дуже складною, там тривають важкі бої.
Але наші захисники тримаються, тримають оборону і нищать ворогів у величезних кількостях,
– зазначив військовий експерт.
Він додав, що у цьому полягає гарна новина. Адже чим більше російських вояків, які вдерлися на нашу землю зі зброєю в руках, ми знищимо, тим ефективнішим надалі буде український контрнаступ.
Ситуація на фронті: коротко
- Найскладніша ситуація зараз на Сході нашої країни. Вороги концентруються там на 5 напрямках. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.
- Окупанти намагаються збільшити оборону тимчасово окупованого Криму. Зокрема, загарбники будують фортифікаційні споруди.
- ЗСУ відбили атаку ворога у Луганській області. Росіяни намагалися штурмувати українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки.
- 25 лютого в атаку біля Кремінної йшла ворожа піхота. А за кілька днів до того українські захисники відбили танковий наступ противника, а техніку спалили.