Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ситуация в регионе остается стабильно напряженной, но под контролем сил обороны.

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Какая ситуация в Луганской области

По его словам, россияне пытаются штурмовать украинские позиции вблизи Кременной и Белогоровки. 25 февраля это пыталась сделать вражеская пехота, потому что несколько дней украинские защитники отразили танковое наступление противника, а технику сожгли.

Он добавил, что в это время на Сватовском направлении ситуация стабильная. Там враг пока не совершает мощных наступлений.

Россияне потеряли целую роту в Луганской области

Напомним, что 25 февраля Гайдай сообщал, что в направлении Кременной оккупанты потеряли целую роту.

По его словам, на Кременском направлении была мощная попытка наступления – три российских роты пошли в наступление, но силы обороны там выстояли. Из трех рот только две вернулись на свои позиции. Где-то около 70 "200-х" покинули россияне, столько же раненых.

Глава ОВА также отметил, что российские войска не прекращают наступления на Сватовском и Кременском направлении. При этом действия врага остаются безуспешными. Он также рассказал, что на Сватовском направлении оккупанты пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили сопротивление и развернулись.

Обратите внимание! Российские захватчики продолжают нести безумные потери на войне в Украине. Общее количество потерь оккупантов по состоянию на сегодняшний день – около 148 130 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 660 военных России.