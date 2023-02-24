О ситуации в регионе рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, 23 февраля россияне пытались наступать тремя ротами в районе Кременной.

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Гайдай отметил, что атака врага провалилась.

Одна рота россиян погибла, а это около 70 солдат. Количество раненых еще устанавливается,

– добавил глава Луганской ОВА.

Российские захватчики уже долгое время продолжают атаковать позиции ВСУ на Востоке Украины. В частности, оккупанты не прекращают попытки штурма на Луганском направлении. Ранее Гайдай рассказал, что на Луганщине есть 3 основных участка, на которых враг концентрирует свои усилия. Сватово, Кременная и Белогоровка.

Глава Луганской ОВА рассказал, что подразделения из разных регионов России держат в изоляции друг от друга, чтобы среди оккупантов не распространялись панические настроения.

"Наши ребята дают им хорошую взбучку. Они могут между собой общаться и рассказывать, что видели своими глазами во время наступления", – сказал Гайдай.

Какая ситуация в Луганской области