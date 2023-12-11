Соответствующую информацию опубликовали журналисты Верстки и Бюро, ссылаясь на оказавшиеся в их распоряжении таможенные данные.

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Как в Россию продолжают завозить элитные машины

Журналисты проанализировали, что в Россию более 30 белорусских компаний завозят элитные машины. Некоторые руководители этих компаний тесно связаны с белорусским диктатором Александром Лукашенко. В частности:

компания ЗИП-Лайн поставила в Россию автомобилей более чем на 4,8 миллиона долларов. Ею владеет и руководит Андрей Пискарев. Последний раньше работал на бизнесмена Юрия Чижа, которого называли "кошельком" Лукашенко;

Премиальная транспортная компания – за 10 месяцев 2023 года поставила в Россию люксовых автомобилей более чем на 15,6 миллиона долларов;

ООО "Городская транспортная компания" и ООО "Торговый дом Восточное партнерство", связанные с властями Москвы.

Следует заметить, что крупные автомобильные компании покинули российский рынок. В свою очередь правительства США, ЕС и Великобритании ввели санкции на предметы роскоши, запретив продавать России машины дороже 50 тысяч евро. Но журналисты выяснили, что в Россию в обход санкций продали:

Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 633 тысячи долларов,

Ferrari SF90 Stradale за 538 тысяч долларов,

Lamborghini Urus за 434 тысяч долларов.

Обратите внимание! Великобритания решила создать учреждение, как будет бороться с нарушениями российских санкций. В частности, они будут контролировать соблюдение ограничений, введенных против России. Подробнее об этом – читайте по ссылке.