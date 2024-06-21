В общем россияне "смогли ликвидировать" около 100 неизвестных беспилотников. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне "перехватили и уничтожили" сотню дронов

В российском министерстве обороны рассказали, что средства их ПВО за ночь якобы уничтожили и перехватили 70 "украинских беспилотников" над территорией Крыма и над акваторией Черного моря. Еще 43 БпЛА, как утверждают оккупанты, ликвидировали над Краснодарским краем, а еще один – над Волгоградской областью.

Кроме того, оккупанты подчеркнули, что в северо-западной части Черного моря силами морской авиации якобы было уничтожено 6 безэкипажных катеров, как, как утверждают россияне, якобы принадлежали ВМС Украины.

В Крыму утром была новая атака беспилотниками

Журналисты проекта "Крым.Реалии" сообщили, что их читатели около 6 утра услышали длительное "жужжание" в районе мыса Фиолент. По данным очевидцев, звуки были похожими на пулеметную очередь и взрыв, при этом воздушная тревога на полуострове не звучала.

Уже впоследствии так называемый губернатор Севастополя. Михаил Развожаев начал утверждать, что на город якобы осуществляют атаку беспилотниками. Речь идет, как минимум, о четырех неизвестных БпЛА.

Развожаев также рассказал, что в районе Монастырского шоссе в Севастополе в результате падения обломков летательного аппарата якобы вспыхнула трава. Однако доказательств своим словам оккупант, как всегда, не привел.