Об этом в эфире 24 канала сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что среди механизмов есть: международные организации, суды, многосторонние соглашения.
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"Тут ничего нового придумывать не стоит. Если одна из сторон конфликта, которая является агрессором, является стороной этих обсуждений, то по одной причине – она все еще контролирует эти территории и имеет механизмы, в частности оружие, для угроз и дальнейшей атаки", – объяснил экс-посол.
Чалый отметил, что Россия использует свой фактор силы.
На Россию сейчас может повлиять позиция 2 стран мира: Китая и США. Мы предлагали привлечение США, Канады, Польши, Британии. В таких форматах встречи происходили, но россияне не хотели это воспринимать и не будут этого делать,
– заверил экс-посол.
Что в таком случае делать Украине
По словам Чалого, ответ Украины на такие действия России может быть только один. Нужно прибегать к международным форматам и усилению позиции Украины в плане обороноспособности. Тогда Россия, возможно, пойдет на какие-то шаги по регулированию. Без сильной Украины не удастся решить ситуацию мирно.
"К сожалению, сегодня вся тенденция идет к тому, что Россия навязывает свою агрессивную позицию и хочет отойти от мирного урегулирования, а вместо этого применить военные средства", – подытожил Чалый.
Экс-посол Украины в США прокомментировал действия России: смотрите видео
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