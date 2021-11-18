С таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, информируют РИА Новости.

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В Кремле говорят о "действиях НАТО" у своих границ

В Кремле продолжают утверждать, что угрозы украинской территории не представляют, поэтому публикации СМИ о стягивании войск, мол, безосновательны. Россия вроде бы видит какие-то "действия НАТО возле своих границ".

Подобные заголовки – не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы,

– заявил Песков.

Украина с партнерами готовится к сдерживанию России

Пока рупор Кремля уверяет, что плохих намерений у россиян нет, Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет для сдерживания России.

Что входит в этот пакет:

политическое и дипломатическое давление,

экономические санкции,

меры по укреплению украинской армии.

Тем временем В отличие от ЕС: Швеция готова направить своих бойцов в Украину

Коротко об угрозе у границы Украины: