Детали разговора президентов

Лидер Кремля и французский президент затронули тему Беларуси. Они отметили важность деэскалации миграционного кризиса.

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Кроме того, лидеры согласились, что следует урегулировать вопрос об угрозах диктатора Александра Лукашенко заблокировать транзит газа в Европу.

Не обошли стороной политики и темы Украины. Путин традиционно цинично заявил, что Киев "продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв минских соглашений". В то же время, Макрон, по данным СМИ, предупредил коллегу, что обеспокоен ситуацией в Украине и готов помогать ей обеспечивать территориальную целостность.

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