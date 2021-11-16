Детали разговора президентов
Лидер Кремля и французский президент затронули тему Беларуси. Они отметили важность деэскалации миграционного кризиса.
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Кроме того, лидеры согласились, что следует урегулировать вопрос об угрозах диктатора Александра Лукашенко заблокировать транзит газа в Европу.
Не обошли стороной политики и темы Украины. Путин традиционно цинично заявил, что Киев "продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв минских соглашений". В то же время, Макрон, по данным СМИ, предупредил коллегу, что обеспокоен ситуацией в Украине и готов помогать ей обеспечивать территориальную целостность.
Россия снова стягивает войска: последние новости
- Западные СМИ заявили, что Россия стягивает свои войска к границе Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть готовым к полномасштабному вторжению агрессора в нашу страну.
- Западные партнеры предупредили Министерство обороны Украины о серьезной угрозе наступления России. Обострение может быть уже этой зимой.
- Британские СМИ сообщили, что из-за опасений российской агрессии Лондон может отправить в Украину 600 спецназовцев.
- Спикер украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович заявил, что уровень опасности вторжения России напоминает ситуацию 2014 года.
- В то же время президент Владимир Зеленский назвал действия Кремля "психологическим давлением, которое уже не действует". Он заверил, что наша армия даст отпор оккупантам.