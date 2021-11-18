З такою заявою виступив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформують РИА Новости.
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У Кремлі кажуть про "дії НАТО" біля своїх кордонів
У Кремлі продовжують стверджувати, що загрози українській території не становлять, тому публікації ЗМІ про стягнення військ, мовляв, безпідставні. Натомість Росія начебто бачить якісь "дії НАТО поблизу своїх кордонів".
Подібні заголовки – не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози,
– заявив Пєсков.
Україна з партнерами готується до стримування Росії
Поки рупор Кремля запевняє, що поганих намірів у росіян нема, Україна разом із західними партнерами розробляє комплексний пакет для стримування Росії.
Що входить у цей пакет:
- політичний та дипломатичний тиск,
- економічні санкції,
- заходи для зміцнення української армії.
Тим часом На відміну від ЄС: Швеція готова направити своїх бійців до України
Коротко про загрозу біля кордону України:
- Раніше ЗМІ повідомили про збільшення кількості російських військ біля кордону України.
- У Міноборони запевнили, що пильно стежать за ситуацією.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав бути уважними через можливе вторгнення, проте не займатись спекуляцією на цій ситуації.
- Про напруження поблизу кордону у своєму зверненні 10 листопада згадав і президент Зеленський. Він назвав ці дії Росії психологічним тиском. який більше не діє.