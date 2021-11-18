З такою заявою виступив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформують РИА Новости.

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У Кремлі кажуть про "дії НАТО" біля своїх кордонів

У Кремлі продовжують стверджувати, що загрози українській території не становлять, тому публікації ЗМІ про стягнення військ, мовляв, безпідставні. Натомість Росія начебто бачить якісь "дії НАТО поблизу своїх кордонів".

Подібні заголовки – не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози,

– заявив Пєсков.

Україна з партнерами готується до стримування Росії

Поки рупор Кремля запевняє, що поганих намірів у росіян нема, Україна разом із західними партнерами розробляє комплексний пакет для стримування Росії.

Що входить у цей пакет:

політичний та дипломатичний тиск,

економічні санкції,

заходи для зміцнення української армії.

Тим часом На відміну від ЄС: Швеція готова направити своїх бійців до України

Коротко про загрозу біля кордону України: