Україна консолідує партнерів для протидії Росії, – міністр
Дмитро Кулеба провів низку переговорів у Вашингтоні та Брюсселі. Зокрема він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це міністр закордонних справ України заявив на брифінгу.
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Політики обговорили безпекову ситуацію та спільну протидію гібридним загрозам Росії. Столтенберг запросив Кулебу взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться 30 листопада – 1 грудня у Ризі. Очільник МЗС України назвав це важливим знаком довіри Альянсу до України як одного з двох найближчих партнерів у Чорноморському регіоні.
Агресивність Росії і на дипломатичному, і на військовому напрямах суттєво зросла протягом останніх тижнів. Тому Україна активно консолідує партнерів для протидії гібридним загрозам.
Українська дипломатія зміцнює безпеку за трьома напрямами:
- союзники,
- санкції,
- зброя.
Це політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, домовленості про постачання додаткової зброї для нашої армії,
– пояснив Кулеба.
Що відомо про російську ескалацію
- Західні партнери попередили Міністерство оборони України про серйозну загрозу вторгнення Росії. Мовляв, Москва може піти у наступ вже зимою.
- Водночас у Євросоюзі заявили, що у разі російської агресії не нададуть Україні військові допомогу. Все тому, що у нас немає оборонного альянсу. ЄС може допомогти лише фінансово та дипломатично.
- Водночас готовність відправити в Україну військових висловила Швеція, а також, за даними ЗМІ, Велика Британія.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українська армія готова відбивати атаки ворога як під час повноцінного вторгнення, так і під час спроб захопити стратегічні об'єкти.