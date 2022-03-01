Вскоре будут первые захоронения, которые Россия не сможет скрыть. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

С сегодняшнего дня в Россию прибывают первые эшелоны с ранеными. И это России скрыть тоже не удастся,

– подчеркнул Денисенко.

Потери России

За 6 дней войны украинцам удалось обезвредить 5700 российских захватчиков. В плен взяли 200 оккупантов.

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