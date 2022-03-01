Невдовзі будуть перші поховання, які Росія вже не зможе приховати. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Від сьогодні до Росії прибувають перші ешелони з пораненими. І цього Росії сховати теж не вдасться,
– наголосив Денисенко.
Втрати Росії
За 6 днів війни українцям вдалося знешкодити 5700 російських загарбників. У полон взяли 200 окупантів.
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