Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Несмотря ни на что, он считает, что Украине не стоит опускать руки.

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"Россию никогда не сдерживали экономические интересы. Если бы это было так, она бы боялась санкционных пакетов США и Евросоюза. Однако мы имеем дело с режимом автократа. Чем больше на него давишь – тем он агрессивнее", – объяснил Тизенгаузен.

Инструмент Германии

По словам политтехнолога, единственный инструмент, который может использовать Германия – четкие гарантии для Украины. Возможно, это будут дополнительные соглашения после 2024 года.

"Только конкретно подписанные документы, где Германия будет одним из подписантов. Никакие слова и заверения, что все будет хорошо – не сработают. Мы понимаем, что если Россия – одна из сторон, то о гарантиях говорить нельзя. Россия нарушает гарантии и ведет грязную дипломатию. Только документы смогут убедить Украину в безопасности", – сказал Тизенгаузен.

Украина имеет поддержку в Конгрессе США

Несмотря на агрессию России, от Украины также зависят некоторые факторы в борьбе против газопровода.

Я не говорю, что мы можем самостоятельно остановить проект или препятствовать его запуску, но мы понимаем, что имеем поддержку в Конгрессе,

– сказал политтехнолог.

"У нас много союзников. Думаю, что Зеленский и его советники смогут это использовать. Одна или несколько встреч с конгрессменами все-таки состоится. Нам надо не только заручиться поддержкой, но и развивать ее в конкретных достижениях по этому проекту", – заверил Тизенгаузен.

К слову. Россия еще с 2015 года строит свой газопровод в обход Украины в Европу. Министр финансов Сергей Марченко сообщал, что "Северный поток-2" нанесет немалый ущерб Украине. Государство ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.

Тизенгаузен: Польша и Украина могут бороться вместе

Политтехнолог считает, что украинской стороне надо занять жесткую позицию, так как на нашей стороне – и Польша, и страны Балтии.

"У Польши есть достаточно эффективный опыт борьбы с российскими газовыми проектами. Я говорю о победе в Европейском суде, который позволил России только на половину загружать свой газопровод OPAL. Польша вместе с Украиной может эффективно бороться и противодействовать запуску проекта", – подытожил Тизенгаузен.

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