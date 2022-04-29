Основа рашизма

Теперь все понимают, что у рашистов нужно забрать доходы, за которые они воюют. А основными "спонсорами" решительного бюджета по-прежнему остаются энергоносители. Нефтегазовые доходы врага – это 41% доходов их бюджета.

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В 2022 году благодаря высоким ценам на нефть и газ – за первые три месяца в бюджет врага поступило 3 триллиона рублей от добычи и экспорта нефти и газа. К сожалению, это – на 83% больше, чем за три месяца 2021 года, когда было 1,6 триллиона рублей.

Как это остановить

Для меня это весомый аргумент за полное и глобальное эмбарго, пусть даже постепенное. Сначала запрет на поставку танкерной нефти по морю, а впоследствии, через 6 – 9 месяцев, – и на трубопроводную нефть

Это ощутимо избавит рашистов от их нефтяной сверхприбыли и одновременно освободит страны ЕС от рашистской и нефтяной зависимости!

Но Европа думает о компромиссе, который не лишит страны ЕС российских энергоносителей с одной стороны, но уменьшит доходы врага – с другой. Такие себе "продуманные" смарт-санкции.

Обсуждаются варианты:

введение специальной пошлины на российские энергоносители;

возможность для всех потребителей российской нефти согласиться на ограничение цены и ввести пошлину на экспорт выше определенного предела;

средства от этой спецпошлины можно было бы направить для финансовой помощи Украине! Таким образом, "Рашка" вынуждена будет делиться с Украиной наиболее дорогостоящим;

введение единой мировой цены на нефть Urals

Без сомнений, русню нужно добивать, в том числе и экономически, потому что если посмотреть на суммы, которые Кремль получает за энергоносители, становится понятным – никаких компромиссов и полумер, только эмбарго.

Поэтому надеемся на мудрость наших европейских партнеров!