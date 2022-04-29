Основа рашизму

Наразі всі розуміють, що у рашистів треба забрати доходи, за які вони воюють. А основними "спонсорами" рашиського бюджету, як і раніше – залишаються енергоносії. Нафтогазові доходи ворога – це 41% доходів їх бюджету.

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У 2022 році завдяки високим цінам на нафту та газ – за перші три місяці в бюджет ворога надійшло 3 трильйони рублів від видобутку та експорту нафти і газу. На жаль, це – на 83% більше, ніж за три місяці 2021 року, коли було 1,6 трильйона рублів.

Як це зупинити

Для мене це вагомий аргумент за повне та глобальне ембарго, хай навіть поступове – спочатку заборона поставок танкерної нафти морем, а згодом, за 6 – 9 місяців, – і на трубопровідну нафту.

Це відчутно позбавить рашистів їх нафтових надприбутків та одночасно звільнить країни ЄС від рашистськоі нафтової залежності!

Але Європа думає про компроміс, який не позбавить країни ЄС російських енергоносіїв з одного боку, але зменшить доходи ворога – з іншого. Такі собі "продумані" смарт-санкціі

Обговорюються разі варіанти:

запровадження спеціального мита на російські енергоносії:

можливість для всіх споживачів російської нафти погодитись на обмеження ціни і ввести мито на експорт вище певної межі

кошти від цього спецмита можна було б направити для фінансової допомоги Україні! Таким чином, "Рашка" вимушена буде ділитись в Україною найбільш дорогим, що має.

запровадження єдиної світової ціни на нафту Urals

Без сумнівів, "русню" треба добивати, зокрема і економічно, бо якщо подивитись на суми, які Кремль отримує за енергоносії, стає зрозумілим – жодних компромісів та напівзаходів, лише ембарго.

Тому, сподіваємось на мудрість наших європейських партнерів!