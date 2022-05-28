Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения, передает 24 канал. По его словам, Россия буквально терроризирует мирные украинские города.
Мир должен официально признать, что Россия – государство-террорист. Оккупанты коварно обстреливают мирные украинские города каждый день.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения, передает 24 канал. По его словам, Россия буквально терроризирует мирные украинские города.