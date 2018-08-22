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Россию могут заставить заплатить за советскую оккупацию: инициатива Латвии и Эстонии

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Эстония и Латвия будут добиваться от России взыскании убытков за советскую оккупацию
Эстония и Латвия будут добиваться от России взыскании убытков за советскую оккупацию / Politeka.net

Правительства Эстонии и Латвии заявили, что планируют добиваться от России взыскании убытков за советскую оккупацию. Об этом свидетельствует совместное заявление министров юстиции Латвии Дзинтарса Разначса и Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Соответствующее заявление было принято после встречи представителей двух стран в Риге.

Министры юстиции отметили добросовестное длительное сотрудничество между правосудием и международным правом в толковании последствий советской оккупации, с тем, чтобы честно увековечить память жертв.

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"В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о людских потерях, понесенных при советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении убытков в Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза", – говорится в заявлении.

Кроме того, Разначс и Рейнсалу представили юридическое исследование возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права, в том числе на уровне ООН.

Теги: Новости России Новости политики История СССР Деньги Латвия Эстония
Источник: 24 канал
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