Россию могут заставить заплатить за советскую оккупацию: инициатива Латвии и Эстонии

Правительства Эстонии и Латвии заявили, что планируют добиваться от России взыскании убытков за советскую оккупацию. Об этом свидетельствует совместное заявление министров юстиции Латвии Дзинтарса Разначса и Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Соответствующее заявление было принято после встречи представителей двух стран в Риге.



Министры юстиции отметили добросовестное длительное сотрудничество между правосудием и международным правом в толковании последствий советской оккупации, с тем, чтобы честно увековечить память жертв.

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"В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о людских потерях, понесенных при советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении убытков в Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза", – говорится в заявлении.



Кроме того, Разначс и Рейнсалу представили юридическое исследование возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права, в том числе на уровне ООН.