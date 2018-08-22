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Росію можуть змусити заплатити за радянську окупацію: ініціатива Латвії та Естонії

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Естонія і Латвія домагатимуться від Росії стягнення збитків за радянську окупацію
Естонія і Латвія домагатимуться від Росії стягнення збитків за радянську окупацію / Politeka.net

Уряди Естонії і Латвії заявили, що планують домагатися від Росії стягнення збитків за радянську окупацію. Про це свідчить спільна заява міністрів юстиції Латвії Дзинтарса Разначса та Естонії Урмаса Рейнсалу.

Відповідну заяву було прийнято після зустрічі представників двох країн у Ризі.

Міністри юстиції наголосили на добросовісній тривалій співпраці між правосуддям і міжнародним правом у тлумаченні наслідків радянської окупації, з тим, щоб чесно увічнити пам'ять жертв.

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"У зв'язку з цим міністри юстиції двох країн у своїй заяві наголосили на важливості збереження пам'яті про людські втрати, понесені за радянської окупації, і вивчення можливостей висунути вимогу про відшкодування збитків до Російської Федерації як правонаступниці Радянського Союзу", − мовиться в заяві.

Окрім того, Разначс та Рейнсалу представили юридичне дослідження можливих подальших кроків щодо цього питання з погляду міжнародного права, в тому числі на рівні ООН.

 

Теги: Новини Росії Новини політики Естонія Латвія Гроші СРСР Історія
Джерело: 24 канал
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