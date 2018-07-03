17:49
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Росія зобов’язана виплатити борги СРСР: рішення ЄСПЛ

1301 Читать новость на русском
ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити борги СРСР
ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити борги СРСР / Zib.com.ua

Європейський суд з прав людини завершив розгляд позовів 15 громадян Росії, які скаржилися на те, що вони не отримали виплат по випущених у 1982 році в СРСР облігаціях державної внутрішньої виграшної позики.

Про це повідомляє РБК.

Так, у рішенні ЄСПЛ, зазначається, що хоча Росія визнала за собою обов'язок розплатитися з власниками таких облігацій, позивачі не змогли домогтися виплати належних їм грошей.

Читайте також: Україна готує ще один позов до Європейського суду проти Росії

Окрім того, в ЄСПЛ сповістили, що у 2010-2012 роках суд вже розглядав схожі позови. Вони були пов'язані з невиплатами по облігаціях 1982 року і чеками "Урожай-90". Проте за останні роки Росія так і не змогла повністю закрити це питання.

При цьому сам ЄСПЛ задовільнив скарги тільки трьох заявників, які змогли надати суду повну і достовірну інформацію про походження їхніх облігацій. У рішенні суду наголошується, що час покупки облігацій – в умовах інфляції і девальвації рубля, по послідували за розпадом СРСР – є критично важливим для розрахунку компенсації.

Відтак, ЄСПЛ присудив трьом позивачам по 1800 євро в рахунок компенсації моральної шкоди. Крім того, суд зобов'язав Росію виплатити кожному з позивачів різні суми (в опублікованому рішенні вони не вказані) як погашення матеріальних збитків.

Щодо решти позивачів ЄСПЛ визнав достатнім для компенсації моральної шкоди самого факту визнання того, що їх права були порушені. При цьому шістьом з позивачів суд присудив виплати в розмірі від 30 до 1500 євро в рахунок компенсації втрат, яких вони зазнали.

Теги: Новини Росії Європейський суд СРСР Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук