Росія зобов’язана виплатити борги СРСР: рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини завершив розгляд позовів 15 громадян Росії, які скаржилися на те, що вони не отримали виплат по випущених у 1982 році в СРСР облігаціях державної внутрішньої виграшної позики.

Про це повідомляє РБК.

Так, у рішенні ЄСПЛ, зазначається, що хоча Росія визнала за собою обов'язок розплатитися з власниками таких облігацій, позивачі не змогли домогтися виплати належних їм грошей.

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Окрім того, в ЄСПЛ сповістили, що у 2010-2012 роках суд вже розглядав схожі позови. Вони були пов'язані з невиплатами по облігаціях 1982 року і чеками "Урожай-90". Проте за останні роки Росія так і не змогла повністю закрити це питання.

При цьому сам ЄСПЛ задовільнив скарги тільки трьох заявників, які змогли надати суду повну і достовірну інформацію про походження їхніх облігацій. У рішенні суду наголошується, що час покупки облігацій – в умовах інфляції і девальвації рубля, по послідували за розпадом СРСР – є критично важливим для розрахунку компенсації.

Відтак, ЄСПЛ присудив трьом позивачам по 1800 євро в рахунок компенсації моральної шкоди. Крім того, суд зобов'язав Росію виплатити кожному з позивачів різні суми (в опублікованому рішенні вони не вказані) як погашення матеріальних збитків.

Щодо решти позивачів ЄСПЛ визнав достатнім для компенсації моральної шкоди самого факту визнання того, що їх права були порушені. При цьому шістьом з позивачів суд присудив виплати в розмірі від 30 до 1500 євро в рахунок компенсації втрат, яких вони зазнали.