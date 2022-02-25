Российская машина по продуцированию и распространению фейков не останавливается. На этот раз СМИ государства-агрессора распространили фальшивку о якобы запросе от советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка.

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Очередной фейк от агрессора

СМИ России писали, что Подоляк якобы отправил им заявление о том, что Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, однако она должна получить гарантии безопасности.

В ОП информацию опровергли

Другой советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заверил, что они не присылали никаких предложений России.

"Подоляк просто на брифинге заявил, что Украина до сих пор готова решать ситуацию мирным путем. И обсуждать все вопросы, в частности, нейтральный статус, который так волнует Россию", – пояснил Арестович. Он добавил: если Москва хочет переговоров, то Киев готов говорить.

Важно: мы не направили им предложение. Мы просто вслух заявили, отвечая на вопрос, готовы ли мы к переговорам,

– подытожил Арестович.

Напомним, Подоляк на брифинге заявил, что главной целью России является войти в Киев и уничтожить руководство страны, в частности Владимира Зеленского.

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