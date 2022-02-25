Російська машина з продукування та розповсюдження фейків не зупиняється. Цього разу ЗМІ держави-агресорки поширили фальшивку про нібито запит від радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка.

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Черговий фейк від агресора

ЗМІ Росії писали, що Подоляк начебто надіслав їм заяву про те, що Україна готова провести з Росією переговори про нейтральний статус, однак вона повинна отримати гарантії безпеки.

В ОП інформацію спростували

Інший радник глави Офісу Президента Олексій Арестович запевнив, що вони не надсилали жодних пропозицій Росії.

"Подоляк просто на брифінгу заявив, що Україна досі готова вирішувати ситуацію мирним шляхом. І обговорювати всі питання, зокрема, нейтральний статус, який так хвилює Росію", – пояснив Арестович. Він додав: якщо Москва хоче переговорів, то Київ готовий говорити.

Важливо: ми не направили їм пропозицію. Ми просто вголос заявили, відповідаючи на запитання, чи готові ми до переговорів,

– підсумував Арестович.

Нагадаємо, Подоляк на брифінгу заявив, що головною метою Росії є увійти в Київ та знищити керівництво країни, зокрема Володимира Зеленського.

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