РосСМИ очередной раз опозорились, иллюстрируя "российский прогресс" фотографиями из Киева
Сообщая о запуске скоростной трамвайной сети в Санкт-Петербурге, российские СМИ использовали фото Киева для иллюстрации.
Такое несоответствие заметил пользователь Twitter.
Читайте также: Российские пропагандистские СМИ запустили побасенку о Лиге чемпионов в Киеве
Украинский трамвай чудом "оказался" в Санкт-Петербурге
Чтобы доказать, что РосСМИ снова прибегли к небылицам, пользователь опубликовал снимок, который сделали в Киеве. На нем изображен львовский низкопольный трамвай "Электрон", который запустили в одном из районов столицы – Борщаговке.
Український трамвай таки з Києва у Петербург не їхав
Странно, когда в РФ ... (воруют – 24 канал) картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране,
– написал пользователь.
Реакция других пользователей соцсети не заставила себя ждать.
Очевидно, украинцев такими заявими со стороны РосСМИ уже не удивить