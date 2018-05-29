РосСМИ очередной раз опозорились, иллюстрируя "российский прогресс" фотографиями из Киева

Сообщая о запуске скоростной трамвайной сети в Санкт-Петербурге, российские СМИ использовали фото Киева для иллюстрации.

Такое несоответствие заметил пользователь Twitter.

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Украинский трамвай чудом "оказался" в Санкт-Петербурге

Чтобы доказать, что РосСМИ снова прибегли к небылицам, пользователь опубликовал снимок, который сделали в Киеве. На нем изображен львовский низкопольный трамвай "Электрон", который запустили в одном из районов столицы – Борщаговке.



Український трамвай таки з Києва у Петербург не їхав

Странно, когда в РФ ... (воруют – 24 канал) картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране,

– написал пользователь.

Странно, когда в РФ пиздят картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране pic.twitter.com/Rfc67YgFuD — Rig Sec (@Rigsector) 28 травня 2018 р.

Реакция других пользователей соцсети не заставила себя ждать.



Очевидно, украинцев такими заявими со стороны РосСМИ уже не удивить