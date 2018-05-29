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РосЗМІ вкотре зганьбились, ілюструючи "російський прогрес" фотографіями з Києва

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РосЗМІ знову зганьбились
РосЗМІ знову зганьбились / euractiv.com

Повідомляючи про запуск швидкісної трамвайної мережі у Санкт-Петербурзі, російські ЗМІ використали фото Києва для ілюстрації.

Таку невідповідність помітив користувач Twitter. 

Читайте також:  Російські пропагандистські ЗМІ запустили побрехеньку про Лігу чемпіонів у Києві

Український трамвай дивом
Український трамвай дивом "опинився" у Санкт-Петербурзі

Аби довести, що РосЗМІ знову вдались до побрехеньок, користувач опублікував знімок, який зробили у Києві. На ньому зображений львівський низькопідлоговий трамвай "Електрон", який запустили в одному з районів столиці – Борщагівці. 

Український трамвай таки з Києва у Петербург не їхав
Український трамвай таки з Києва у Петербург не їхав

Дивно, коли в РФ ... (крадуть – 24 канал) картинки з Києва, щоб розповісти про прогрес в своїй країні,
– написав користувач.

Реакція інших користувачів соцмережі не забарилась.


Очевидно, українців такими заявими з боку РосЗМІ вже не здивувати

Теги: Новини Росії Російська пропаганда ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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