РосЗМІ вкотре зганьбились, ілюструючи "російський прогрес" фотографіями з Києва

Повідомляючи про запуск швидкісної трамвайної мережі у Санкт-Петербурзі, російські ЗМІ використали фото Києва для ілюстрації.

Таку невідповідність помітив користувач Twitter.

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Український трамвай дивом "опинився" у Санкт-Петербурзі

Аби довести, що РосЗМІ знову вдались до побрехеньок, користувач опублікував знімок, який зробили у Києві. На ньому зображений львівський низькопідлоговий трамвай "Електрон", який запустили в одному з районів столиці – Борщагівці.



Український трамвай таки з Києва у Петербург не їхав

Дивно, коли в РФ ... (крадуть – 24 канал) картинки з Києва, щоб розповісти про прогрес в своїй країні,

– написав користувач.

Странно, когда в РФ пиздят картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране pic.twitter.com/Rfc67YgFuD — Rig Sec (@Rigsector) 28 травня 2018 р.

Реакція інших користувачів соцмережі не забарилась.



Очевидно, українців такими заявими з боку РосЗМІ вже не здивувати