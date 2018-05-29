РосЗМІ вкотре зганьбились, ілюструючи "російський прогрес" фотографіями з Києва
Повідомляючи про запуск швидкісної трамвайної мережі у Санкт-Петербурзі, російські ЗМІ використали фото Києва для ілюстрації.
Таку невідповідність помітив користувач Twitter.
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Український трамвай дивом "опинився" у Санкт-Петербурзі
Аби довести, що РосЗМІ знову вдались до побрехеньок, користувач опублікував знімок, який зробили у Києві. На ньому зображений львівський низькопідлоговий трамвай "Електрон", який запустили в одному з районів столиці – Борщагівці.
Український трамвай таки з Києва у Петербург не їхав
Дивно, коли в РФ ... (крадуть – 24 канал) картинки з Києва, щоб розповісти про прогрес в своїй країні,
– написав користувач.
Реакція інших користувачів соцмережі не забарилась.
Очевидно, українців такими заявими з боку РосЗМІ вже не здивувати