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РосСМИ: в Третьяковской галерее повредили картину "Иван Грозный убивает своего сына"

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В Третьяковской галерее повредили картину
В Третьяковской галерее повредили картину "Иван Грозный убивает своего сына" / Фото из открытых источников

В Москве в Третьяковской галерее мужчина повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына". Злоумышленник порезал картину с помощью куска стекла. Полиция задержала нарушителя.

О нарушении сообщает российское издание РИА Новости.

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"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источники СМИ сообщают, что мужчина повредил картину из-за "недостоверности исторических фактов".

"Иван Грозный убивает своего сына" – картина художника Ильи Репина. В 1913 году ее порезал ножом иконописец Абрам Балашов. После этого Репин восстановил облик Ивана Грозного, который пострадал от порезов, но, по словам его современников, результат мастерством сильно уступал оригиналу", – говорится в сообщении российских СМИ.

Теги: Новости России Новости культуры
Источник: 24 Канал
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