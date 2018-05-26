РосЗМІ: у Третьяковській галереї пошкодили картину "Іван Грозний вбиває свого сина"

У Москві у Третьяковській галереї чоловік пошкодив картину "Іван Грозний вбиває свого сина". Зловмисник порізав картину за допомогою шматка скла. Поліція затримала порушника.

Про порушення повідомляють російське видання РІА Новини.

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"Прибулими на місце співробітниками поліції був затриманий громадянин, який металевим стовпчиком огорожі розбив скло картини і пошкодив полотно", – заявила офіційна представниця МВС Росії Ірина Вовк.

Джерела ЗМІ повідомляють, що чоловік пошкодив картину через "недостовірність історичних фактів".

"Іван Грозний вбиває свого сина" – картина художника Іллі Рєпіна. У 1913 році її порізав ножем іконописець Абрам Балашов. Після цього Рєпін відновив обличчя Івана Грозного, яке постраждало від порізів, але, за словами його сучасників, результат сильно поступався майстерністю оригіналові", – йдеться у повідомленні російських ЗМІ, .



Картина художника Іллі Рєпіна "Іван Грозний вбиває свого сина"