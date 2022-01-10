Об этом в эфире 24 канала заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, Украине нужно думать не только о социальной поддержке, а прежде всего о выходе на траекторию устойчивого экономического роста.

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"В этом году для Украины прогнозируют рост экономики на 3,8% – это недостаточно для того, чтобы бороться с бедностью", – заверил Устенко.

Если говорить глобально, с 1991 года по настоящее время мировая экономика увеличилась почти вдвое, в то же время украинская экономика с 1997 года по 2021 год выросла примерно на 30%. Олег Устенко Советник президента по экономическим вопросам

Как рассказал Устенко, страны, которые показывали экономический рост, делали это благодаря улучшению бизнес-климата в стране – вот почему это напрямую связано с экономикой. Однако решить экономическую проблему только таким образом невозможно, ведь есть много других корней.

Важно! Ранее Устенко отмечал, что в 2021 году Украина достигла исторического уровня валового внутреннего продукта – около 185 миллиардов долларов.

Прогноз ВВП на 2022 год: кратко

В Минэкономики ухудшили прогноз через карантинные ограничения.

Прогнозируемо он вырастет до 3,6% вместо 3,8%.

Устенко об уровне ВВП в Украине: смотрите видео