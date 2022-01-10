Про це в ефірі 24 каналу заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, Україні потрібно думати не лише про соціальну підтримку, а насамперед про вихід на траєкторію стійкого економічного зростання.

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"Цьогоріч для України прогнозують збільшення економіки на 3,8% – це недостатньо для того, щоб боротися з бідністю", – запевнив Устенко.

Якщо говорити глобально, з 1991 року по теперішній час світова економіка збільшилась майже вдвічі, водночас українська економіка з 1997 року по 2021 рік зросла приблизно на 30%. Олег Устенко Радник президента з економічних питань

Як розповів Устенко, країни, які показувати економічне зростання, робили це завдяки покращенню бізнес-клімату в країні – ось чому це напряму пов'язано з економікою. Однак розв'язати економічну проблему лише у такий спосіб неможливо, адже є багато інших коренів.

Важливо! Раніше Устенко відзначав, що у 2021 році Україна сягнула історичного рівня валового внутрішнього продукту – приблизно 185 мільярдів доларів.

Прогноз ВВП на 2022 рік: коротко

У Мінекономіки погіршили прогноз через карантинні обмеження.

Прогнозовано він зросте до 3,6% замість 3,8%.

Устенко про рівень ВВП в Україні: дивіться відео