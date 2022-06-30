Госбюджет-2022 предусматривает, что общий показатель на одного человека составит 2508 гривен в месяц. Для трудоспособных людей – 2600 гривен. Тем временем для украинцев и украинок, потерявших трудоспособность, сумма составит 2027 гривен.

Заметьте Черное золото снова в тренде: как отказ ЕС от нефти из России повлияет на инвестиции

Для детей:

до 6 лет – 2201 гривна.

от 6 до 18 лет – 2744 гривен.

Как изменятся выплаты

Пособие по временной безработице с 1 июля составит не более 10 400 гривен.

Декретные выплаты:

за 126 дней декретного отпуска – 2730 гривен;

за 140 дней декретного отпуска – 3033,33 гривны;

за 180 дней декретного отпуска – 3900 гривен.

Пенсии

С 1 июля минимальная пенсия вырастет на 93 гривны и составит 2027 гривен. Максимальная – вырастет на 930 гривен и составит 20270 гривен.

Помощь одиноким матерям

С 1 июля составит:

на детей до 6 лет – до 2201 гривны;

на детей от 6 до 18 лет – до 2744 гривен;

от 18 до 23 лет (студенты стационара) – до 2600 гривен.

Украина получила 1,3 миллиарда долларов от США

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины – сообщил, что в рамках финансирования госбюджета США предоставили Украине 1,3 миллиарда долларов. Эти деньги приближают Украину к победе.

Шмыгаль поблагодарил Джо Байдена – президента США – и Дэвида Малпасса – президента Всемирного банка.

Заметьте – какие страны существенно помогут Украине: смотрите видео