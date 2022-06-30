Держбюджет-2022 передбачає, що загальний показник на одну людину становитиме 2508 гривень на місяць. Для працездатних людей – 2600 гривень. Тим часом для українців та українок, які втратили працездатність, сума становитиме 2027 гривень.

Зауважте Чорне золото знову у тренді: як відмова ЄС від нафти з Росії вплине на інвестиції

Для дітей:

до 6 років – 2201 гривні.

від 6 до 18 років – 2744 гривень.

Як зміняться виплати

Допомога по тимчасовому безробіттю з 1 липня становитиме не більше як 10 400 гривень.

Декретні виплати:

за 126 днів декретної відпустки – 2730 гривень;

за 140 днів декретної відпустки – 3033,33 гривні;

за 180 днів декретної відпустки – 3900 гривень.

Пенсії

З 1 липня мінімальна пенсія зросте на 93 гривні й становитиме 2027 гривень. Максимальна – зросте на 930 гривень й становитиме 20270 гривень.

Допомога одиноким матерям

З 1 липня становитиме:

на дітей до 6 років – до 2201 гривні;

на дітей від 6 до 18 років – до 2744 гривень;

від 18 до 23 років (студенти стаціонару) – до 2600 гривень.

Україна отримала 1,3 мільярда доларів від США

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України – повідомив, що у межах фінансування держбюджету США надали Україні 1,3 мільярда доларів. Ці гроші наближать Україну до перемоги.

Шмигаль подякував Джо Байдену – президенту США – та Девіду Малпассу – президенту Світового банку.

Зауважте – які країни суттєво допоможуть Україні: дивіться відео