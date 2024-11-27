Рост тарифа на передачу электроэнергии является угрожающим для экономики, – ICC Ukraine

Его призывают сохранить на уровне 528,57 грн/МВт-ч, учитывая широкие возможности оптимизации расходов "Укрэнерго" и опасность бесконтрольного роста тарифной нагрузки на украинские предприятия, информирует 24 Канал.

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13 ноября HKPEKП одобрила проект решения, который предусматривает рост тарифа на передачу электроэнергии в 2025 году на 26% – с 528,57 до 665,27 грн/МВт-ч.

По нашему мнению, такой рост является необоснованным и создает серьезную угрозу для украинской экономики. В текущих условиях войны дополнительная финансовая нагрузка в более 13 миллиардов гривен вместе с другими неблагоприятными факторами могут иметь тяжелые последствия для украинской экономики, включая прекращение деятельности многих предприятий, которые являются основой для поддержки Вооруженных сил Украины, населения и будущего восстановления страны,

– отмечается в обращении ICC Ukraine, которое есть в распоряжении редакции.

Обращение направили в адрес НКРЭКУ, Министерств энергетики и экономики, "Укрэнерго" и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В ICC Ukraine обратили внимание, что увеличение тарифа усилит нагрузку на бизнес, от стабильной работы которого зависит поддержка Вооруженных сил и будущее восстановление страны. К тому же основные экспортные рынки для украинских товаров (зерновые, металлы, руда) сейчас переживают кризис, который проявляется в слабом спросе и снижении цен. А увеличение расходов на покрытие базовых тарифов только углубит этот вызов, ставя под угрозу позиции украинских предприятий на международных рынках.

Кроме того, ICC Ukraine приводит результаты экспертного анализа структуры тарифа на передачу электроэнергии, которые доказывают существование существенного потенциала для оптимизации расходов HEK "Укрэнерго". В частности, предлагается вместо увеличения расходов на компенсацию технологических потерь с 12,3 до 14,3 миллиарда гривен (+12%) работать над сокращением таких потерь через аудиты сетей и борьбу со злоупотреблениями.

ICC Ukraine обратился к НКРЭКУ / Фото ICC Ukraine

Рост тарифа на передачу электроэнергии считают угрожающим / Фото ICC Ukraine

HKPEKП призывают пересчитать расходы на передачу электроэнергии / Фото ICC Ukraine

В ICC Ukraine также считают, что расходы на ПСО для ВИЭ домохозяйств могут составить 6 миллиардов гривен вместо 7 миллиардов гривен, если уменьшить дисконт стоимости реализации электроэнергии с 22% до 20% и установить более реалистичный прогноз по объемам генерации ВИЭ домохозяйств, который по мнению ICC Ukraine в 2025 году может составить 1 471 ГВт-ч вместо 1 667 ГВт-ч. Кроме того, согласно экспертному анализу, включение в структуру тарифа расходов на обслуживание кредитов во время войны является "абсолютно неприемлемым".

ICC Ukraine предлагает рассмотреть возможность реструктуризации тела кредитов и частичную капитализацию процентов по ним, что позволит отсрочить платежи на период после окончания военного положения. Также отмечается, что расчеты с членами ENTSO-E должны финансироваться за счет доходов от продажи доступа к межгосударственным сечениям, а не за счет тарифа на передачу.

В своем обращении ICC Ukraine попросило HKPEKП пересчитать расходы на передачу электроэнергии с учетом предоставленных предложений и сохранить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 528,57 грн/МВт-ч.