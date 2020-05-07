Рост цен и недополучение зарплат: какие последствия остановки блоков АЭС для украинцев

Остановка блоков АЭС не выгодна бизнесу, коммунальным предприятиям и всем обычным украинцам. Ведь вместо того, чтобы платить, как во всем цивилизованном мире по тарифам, которые снижаются, нужно будет отдавать за электроэнергию больше и дороже.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат Виктория Войцицкия.

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Она пояснила, что дешевую атомную электроэнергию, которая сегодня стоит примерно 70 копеек, будут замещать дорогой тепловой, которая будет стоить более полторы гривны за соответствующую единицу электроэнергии.

Потребители украинских товаров и услуг будут за это все платить. Это приведет к тому, что товары и услуги будут дорожать на 10%, 15%, 20%, а в некоторых случаях на 25%,

– объяснила Виктория Войцицкая.

Народный депутат рассказала, что в Украине не будут работать законы экономики, а именно когда должны снижаться цены на соответствующие товары и услуги. Правительство принимает такое решение, которое останавливает работу государственной компании, которая теперь будет недополучать доходы. Соответственно тысячи людей будут недополучать зарплаты.

"Мы не будем видеть тех поступлений в бюджет в виде налогов и дивидендов, которые платил Энергоатом. Все делается ради того, как я это называю, "Операция спасения рядового Ахметова, компания которого сегодня находится на грани банкротства", – добавила Войцицкая.

Что такое Энергоатом?

Это государственное предприятие в сфере ядерной энергетики. Энергоатом обеспечивает более 50% всей потребности электроэнергии в Украине, а в осенне-зимние периоды кое-где и почти 70%.