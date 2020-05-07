Зростання цін та недоотримання зарплат: які наслідки зупинки блоків АЕС для українців

Зупинка блоків АЕС не вигідна бізнесу, комунальним підприємствам та всім звичайним українцям. Адже замість того, щоб платити, як в усьому цивілізованому світі за тарифами, які знижуються, потрібно буде віддавати за електроенергію більше та дорожче.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка Вікторія Войціцька.

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Вона пояснила, що дешеву атомну електроенергію, яка сьогодні коштує приблизно 70 копійок, заміщатимуть дорогою тепловою, яка коштуватиме понад півтори гривні за відповідну одиницю електроенергії.

Споживачі українських товарів та послуг будуть за це все платити. Це призведе до того, що товари та послуги дорожчатимуть на 10%, 15%, 20%, а в деяких випадках на 25%,

– пояснила Вікторія Войціцька.

Народна депутатка розповіла, що в Україні не будуть працювати закони економіки, а саме коли мають знижуватися ціни на відповідні товари та послуги. Уряд приймає таке рішення, яке зупиняє роботу державної компанії, яка тепер буде недоотримувати прибутки. Відповідно тисячі людей будуть недоотримувати зарплати.

"Ми не будемо бачити тих надходжень в бюджет у вигляді відповідних податків та дивідендів, які сплачував Енергоатом. Все робиться заради того, як я це називаю, "Операція порятунку рядового Ахметова", компанія якого сьогодні перебуває на межі банкрутства", – додала Войціцька.

Що таке Енергоатом?Це державне підприємство у сфері ядерної енергетики. Енергоатом забезпечує понад 50% усієї потреби електроенергії в Україні, а в осінньо-зимові періоди подекуди і майже 70%.