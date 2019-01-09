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      Рост "минималки" не улучшит уровень жизни украинцев, – Юрий Одарченко

      33 Читати новину українською
      Юрий Одарченко
      Юрий Одарченко / khersonline.net

      Украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, увеличения налогов и цен на продукты.

      Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, говорится на сайте партии.

      "Накануне выборов правительство Порошенко-Гройсмана повысило минимальную заработную плату и прожиточный минимум. Но этого "роста" украинцы никак не почувствуют. Законом Украины "О Государственном бюджете" утвержден уровень инфляции на уровне 7,4%, но на самом деле он будет гораздо выше. Добавьте сюда рост тарифов на газ (это уже было в 2018 году, будет и в 2019) и электроэнергию, что никак не компенсирует так называемое повышение минимальных стандартов", – подчеркнул политик.

      Он обратил также внимание на то, что уровень роста экономики в 3%, запланированный правительством, будет происходить за счет увеличения налогов и цен.

      Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума автоматически включаться производителями в себестоимость товаров и услуг, то есть граждане заплатят больше, чем получат. Не надо забывать и об огромных внешних долгах. Это означает, что запланированный рост никак не будет ощутим,
      – объяснил народный депутат.

      Юрий Одарченко убежден, что доходы простых украинцев вырастут только после внедрения Нового экономического курса, предложенного Юлией Тимошенко.

      Теги: Новости политики Бюджет Цены ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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