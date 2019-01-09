Зростання "мінімалки" не покращить рівень життя українців, – Юрій Одарченко

Українці не відчують підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на тлі зростання тарифів, збільшення податків і цін на продукти.

Про це заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Юрій Одарченко, йдеться на сайті партії.

"Напередодні виборів уряд Порошенка-Гройсмана підвищив мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум. Але цього "зростання" українці ніяк не відчують. Законом України "Про Державний бюджет" затверджений рівень інфляції на рівні 7,4%, але насправді він буде набагато вищим. Додайте сюди зростання тарифів на газ (це вже було у 2018 році, буде і в 2019) та електроенергію, що аж ніяк не компенсує так зване підвищення мінімальних стандартів", – наголосив політик.

Він звернув також увагу на те, що рівень зростання економіки у 3%, запланований урядом, буде відбуватись за рахунок збільшення податків і цін.

Підвищення мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму автоматично включатиметься виробниками в собівартість товарів і послуг, тобто громадяни сплатять більше, ніж отримають. Не треба забувати і про величезні зовнішні борги. Це означає, що запланованого зростання ніяк не буде відчутно,

– пояснив народний депутат.

Юрій Одарченко переконаний, що доходи простих українців зростуть лише після впровадження Нового економічного курсу, запропонованого Юлією Тимошенко.