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      "Росток-Холдинг" противостоит попыткам рейдерского захвата

      Новая тема 21 Читати новину українською

      Запрет на продажу зерна, замороженные активы, 100-миллионный убыток и в конце – полное блокирование работы.

      Запрет на продажу зерна, замороженные активы, 100-миллионный убыток и в конце – полное блокирование работы.

      Фермеры аграрной группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ" с октября противостоят попыткам рейдерского захвата. Именно так адвокаты предприятий называют обвинения от прокуратуры и более десяти ходатайств об аресте имущества.

      "На момент сбора урожая происходит продажа и выплата всех обязательств. На сегодняшний день мы в такой ситуации, что мы не можем платить обязательства, потому что наше имущество арестовано, мы не можем его продавать, соответственно у нас наступает время дефолта. А дефолт, вы понимаете, может привести к банкротству. Однозначно, это рейдерство. Его хорошо продуманная четкая форма", – рассказал директор по юридическим вопросам группы компаний "РОСТОК-ХОЛДИНГ" Андрей Шваб.

      В начале октября 17 предприятий аграрной группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ" вынуждены были остановить работу из-за постановление Харьковского районного суда.

      "Почему Харьковская местная прокуратура №6 осуществляет это досудебное расследование? Ни одно из предприятий компании "РОСТОК-ХОЛДИНГ" не находится на территории Харьковской области или Харькова. Это Сумщина, Черниговская область и Киев. Выводы может сделать каждый сам", – отметил адвокат аграрной группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ" Евгений Белецкий.

      "Прокуратура является инструментом в руках определенных лиц, которые пытаются склонить владельцев предприятий к заключению незаконных сделок в пользу таких лиц", – сказал адвокат аграрной группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ" Сергей Василишин.

      Аграрии выходили на пикет под Генпрокуратуру, обращались к Президенту. И когда апелляционный суд в конце снял аресты на уборку урожая и его продажу, прокуратура снова подала в суд. Харьковский райсуд в течение двух дней рассматривал дело и возобновил арест на часть зерна, которое находится на Ичнянском элеваторе. Аграрии считают решение неправомерным и намерены продолжать борьбу в судах.

      Теги: ГПУ Агро 24
      Источник: 24 Канал
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