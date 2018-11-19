"Росток-Холдинг" протистоїть спробам рейдерського захоплення

Заборона на продаж зерна, заморожені активи, 100-мільйонний збиток і врешті – повне блокування роботи.

Заборона на продаж зерна, заморожені активи, 100-мільйонний збиток і врешті – повне блокування роботи.

Фермери аграрної групи "РОСТОК-ХОЛДИНГ" із жовтня протистоять спробам рейдерського захоплення. Саме так адвокати підприємств називають обвинувачення від прокуратури та понад десяток клопотань про арешт майна.

"На момент збору врожаю відбувається продаж і виплата всіх зобов'язань. На сьогоднішній день ми в такій ситуації, що ми не можемо платити зобов'язання, тому що наше майно арештоване, ми не можемо його продавати, відповідно у нас наступає час дефолту. А дефолт, ви розумієте, може призвести до банкрутства. Однозначно, це рейдерство. Його добре продумана чітка форма", – розповів директор з юридичних питань групи компаній "РОСТОК-ХОЛДИНГ" Андрій Шваб.

На початку жовтня 17 підприємств аграрної групи "РОСТОК-ХОЛДИНГ" змушені були зупинити роботу через постанову Харківського районного суду.

"Чому Харківська місцева прокуратура №6 здійснює це досудове розслідування? Жодне з підприємств компанії "РОСТОК-ХОЛДИНГ" не знаходиться на території Харківської області чи Харкова. Це Сумщина, Чернігівська область і Київ. Висновки може зробити кожен сам", – зазначив адвокат аграрної групи "РОСТОК-ХОЛДИНГ" Євгеній Білецький.

"Прокуратура є інструментом у руках певних осіб, які намагаються схилити власників підприємств до укладення незаконних угод на користь таких осіб", – сказав адвокат аграрної групи "РОСТОК-ХОЛДИНГ" Сергій Василишин.

Аграрії виходили на пікет під Генпрокуратуру, зверталися до Президента. І коли апеляційний суд врешті зняв арешти на збирання врожаю і його продаж, прокуратура знову подала до суду. Харківський райсуд впродовж двох днів розглядав справу і поновив арешт на частину зерна, яке знаходиться на Ічнянському елеваторі. Аграрії вважають рішення неправомірним та мають намір продовжувати боротьбу в судах.