В Ростове расстреляли авто чиновника времен Януковича, – СМИ
В российском Ростове расстреляли автомобиль Land Cruiser 200 на украинской регистрации. За рулем машины якобы находился экс-работник СБУ Владимир Вильчинский.
Источник:телеграм-канал "Новости Ростова"
Детали инцидента
Происшествие случилось в одном из районов Ростова. Сам Вильчинский не пострадал в результате обстрелов.
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Экс-чиновник якобы приехал в Ростов в гости к родственникам. По данным телеграмм-канала, Вильчинский близок к окружению олигарха Игоря Коломойского.
На фото, опубликованном в Сети, виден поврежденный автомобиль. На нем – не менее 8 больших отверстий от обстрелов.
Что известно о Вильчинском
- Он был работником Службы безопасности Украины при каденции беглого президента Виктора Януковича. В частности, Вильчинский возглавлял один из отделов экономической контрразведки.
- Впоследствии его назначили заместителем председателя Госпотребинспекции.
- Впрочем, из-за скандала с давлением на крупные торговые сети, после Революции Достоинства его уволили по статье о нарушении присяги госслужащего.
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