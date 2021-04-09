В российском Ростове расстреляли автомобиль Land Cruiser 200 на украинской регистрации. За рулем машины якобы находился экс-работник СБУ Владимир Вильчинский.

Детали инцидента

Происшествие случилось в одном из районов Ростова. Сам Вильчинский не пострадал в результате обстрелов.

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Экс-чиновник якобы приехал в Ростов в гости к родственникам. По данным телеграмм-канала, Вильчинский близок к окружению олигарха Игоря Коломойского.

На фото, опубликованном в Сети, виден поврежденный автомобиль. На нем – не менее 8 больших отверстий от обстрелов.

Что известно о Вильчинском