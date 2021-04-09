У Ростові розстріляли авто чиновника часів Януковича, – ЗМІ
У російському Ростові розстріляли автомобіль Land Cruiser 200 на українській реєстрації. За кермом автівки нібито перебував експрацівник СБУ Володимир Вільчинський.
Джерело:телеграм-канал "Новости Ростова"
Деталі інциденту
Подія трапилася в одному з районів Ростова. Сам Вільчинський не постраждав внаслідок обстрілів.
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Ексчиновник нібито приїхав у Ростов у гості до родичів. За даними телеграм-каналу, Вільчинський близький до оточення олігарха Ігоря Коломойського.
На фото, опублікованому в мережі, видно пошкоджений автомобіль. На ньому – щонайменше 8 великих отворів від обстрілів.
Що відомо про Вільчинського
- Він був працівником Служби безпеки України за каденції президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, Вільчинський очолював один з відділів економічної контррозвідки.
- Згодом його призначили заступником голови Держспоживінспекції.
- Втім, через скандал із тиском на великі торгові мережі, після Революції Гідності його звільнили за статтею про порушення присяги держслужбовця.
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