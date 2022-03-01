24 февраля 2022 Россия начала вероломную войну против Украины. Однако украинская армия уверенно дает отпор захватчикам, в то время как страны Запада продолжают вводить все новые и новые санкции.

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Россияне снова сдались в плен

В результате целая рота армии-захватчика сдалась воинам Вооруженных сил Украины. Это произошло возле Харькова.

Русские продолжают идти…

– говорится в сообщении.