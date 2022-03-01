24 лютого 2022 року Росія розпочала віроломну війну проти України. Однак, українська армія впевнено дає відсіч загарбникам, тоді як країни Заходу продовжують вводити все нові й нові санкції.

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Росіяни знову здалися в полон

У результаті ціла рота армії-загарбника здалася воїнам Збройних сил України. Це сталося біля Харкова.

Рускіє продовжують іти…,

– йдеться у дописі.

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