В Ровненской области решили усилить карантин на период Пасхальных праздников. Власти планируют максимально ограничить посещение церквей и кладбищ в регионе.

Об этом сообщил председатель Ровненской облгосадминистрации Виталий Коваль. Новые ограничения набирают силу уже с 24 апреля.

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Как заявил Коваль, решение об усилении ограничений было принято на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Комиссия рекомендовала органам местного самоуправления:

Запретить проведение массовых религиозных мероприятий с участием внутри храмов не более 1 человека на 4 квадратных метра. На улице – дистанция не менее 1,5 метра.

с участием внутри храмов не более 1 человека на 4 квадратных метра. На улице – дистанция не менее 1,5 метра. Максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней.

во время проведения поминальных дней. Предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию.

на прилегающую к храмам территорию. Увеличить количество единиц общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей.

Обратите внимание! Карантинные мероприятия введут с 24 по 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 по 11 мая.

Друзья, давайте вместе не допустим новых вспышек после Пасхи. Не будьте легкомысленны касательно карантина. Давайте двигаться не к красной, а к желтой, а впоследствии – зеленой зоны! Будем сознательными,

– призвал горожан Виталий Коваль.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения ранее заявили, что не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. В то же время Минздрав подготовил рекомендации для религиозных заведений.