На Ровненщине значительно усилят карантин на Пасхальные праздники: перечень ограничений
В Ровненской области решили усилить карантин на период Пасхальных праздников. Власти планируют максимально ограничить посещение церквей и кладбищ в регионе.
Источник:фейсбук Виталия Коваля
Об этом сообщил председатель Ровненской облгосадминистрации Виталий Коваль. Новые ограничения набирают силу уже с 24 апреля.
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Как заявил Коваль, решение об усилении ограничений было принято на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Комиссия рекомендовала органам местного самоуправления:
- Запретить проведение массовых религиозных мероприятий с участием внутри храмов не более 1 человека на 4 квадратных метра. На улице – дистанция не менее 1,5 метра.
- Максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней.
- Предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию.
- Увеличить количество единиц общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей.
Друзья, давайте вместе не допустим новых вспышек после Пасхи. Не будьте легкомысленны касательно карантина. Давайте двигаться не к красной, а к желтой, а впоследствии – зеленой зоны! Будем сознательными,
– призвал горожан Виталий Коваль.
Добавим, что в Министерстве здравоохранения ранее заявили, что не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. В то же время Минздрав подготовил рекомендации для религиозных заведений.
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