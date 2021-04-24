У Рівненській області вирішили посилити карантинні обмеження на період Великодніх свят. Влада планує максимально обмежити відвідування церков і кладовищ у регіоні.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль. Нові обмеження набивають чинності вже від 24 квітня.

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Як заявив Коваль, рішення про посилення обмежень ухвалили на засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Комісія рекомендувала органам місцевого самоврядування:

Заборонити проведення масових релігійних заходів за участю: всередині храмів не більше 1 особи на 4 квадратних метра. На вулиці – дистанція не менше 1,5 метра.

за участю: всередині храмів не більше 1 особи на 4 квадратних метра. На вулиці – дистанція не менше 1,5 метра. Максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів.

під час проведення поминальних днів. Передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію.

на прилеглу до храмів територію. Збільшити кількість одиниць громадського транспорту, аби уникнути скупчення людей.

Зверніть увагу! Карантинні заходи запровадять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня.

Друзі, давайте разом не допустимо нових спалахів після Великодня. Не будьте легковажними до карантинних обмежень. Давайте рухатися не до червоної, а до жовтої, а згодом – зеленої зони! Будьмо свідомі,

– закликав містян Віталій Коваль.

Додамо, що У Міністерстві охорони здоров'я раніше заявили, що не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Водночас МОЗ підготувало рекомендації для релігійних закладів.