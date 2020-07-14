На Ровненщине ослабили карантин
Ровненская область постепенно ослабляет ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. С 14 июля разрешили работу учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%.
Председатель Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль в фейсбуке отметил, что Ровненщина вышла из "красной зоны".
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По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,6 при допустимой норме меньше 11%.
Это означает, что Ровненщина может ослабить карантинные ограничения,
– объяснил Коваль.
По словам чиновника, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 июля также рассмотрит возможность открытия ресторанов, кафе, баров и столовых в помещениях.
В то же время Виталий Коваль напомнил, что ослабление карантина – не означает отмену ограничительных мер. "Мы постепенно будем возвращаться к нормальному режиму жизнедеятельности. Но только от каждого из нас зависит окончание карантина", – подчеркнул он.
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