Рівненська область поступово послаблює обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу. З 14 липня дозволили роботу закладів культури та кінотеатрів за умови наповненості залів не більш як 50%.

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у фейсбуці зазначив, що Рівненщина вийшла з "червоної зони".

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Станом на вечір 14 липня відсоток виявлення випадків інфікування COVID-19 складає 10,6 при допустимій нормі менше 11%.

Це означає, що Рівненщина може послабити карантинні обмеження,

– пояснив Коваль.

За словами чиновника, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 липня також розгляне можливість відкриття ресторанів, кафе, барів та їдалень у приміщеннях.

Водночас Віталій Коваль нагадав, що послаблення карантину – не означає скасування обмежувальних заходів. "Ми поступово будемо повертатися до нормального режиму життєдіяльності. Але лише від кожного з нас залежить закінчення карантину", – наголосив він.

Станом на 14 липня на Рівненщині підтвердили 4 740 випадків коронавірусу. Загалом в Україні вже 54 771 людина захворіла на COVID-19, 27 154 пацієнти одужали, а 1 412 – померли. Адаптивний карантин триватиме щонайменше до 31 липня.



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