В Ровненской области 7 июля ослабили карантин: могут возобновить работу спортзалы, фитнес-центры, творческие студии и частично музеи. Детские сады также позволили открыть, но не во всех районах.

Главное об ослаблении карантина на Ровненщине

Карантин на Ровненщине решили ослабить в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС под руководством председателя ОГА Виталия Коваля, сообщает Ровенская ОГА.

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Что позволили на Ровненщине:

работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок;

могут работать творческие студии;

открытые площадки музеев;

в 5-ти районах области можно открывать детские сады (Демидовском, Радивиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском, кроме города Дубно).

Обязательным условием открытия этих заведений будет строгое соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Кроме того, при открытии садиков детям и взрослым необходимо будет придерживаться следующих рекомендаций:

проходить обязательный температурный скрининг; родители не должны заходить в садик, а воспитатели должны встречать детей на улице; организовать все противоэпидемические мероприятия, и тому подобное.

В ОГА добавили, что в других районах детские сады откроют при условии снижения количества больных коронавирусом. Однако если количество инфицированных будет увеличится, или в садиках не будут соблюдать правила карантина, – их снова закроют.

Какова ситуация с коронавирусом на Ровненщине?

Главный санитарный врач Области Роман Сафонов рассказал, что эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости COVID-19 в области. Сейчас там зафиксировано 4 228 инфицированных, 38 из которых обнаружили за последние сутки. Больше всего новых больных сейчас выявляют в Ровно, Вараше, Дубно, а также Ровенском, Рокитновском, Здолбуновском, Гощанском и Березновском районах.

"В целом в области выявление случаев инфицирования COVID-19 составляет 15,3 %, динамика роста случаев инфицирования – на уровне -25 %, загруженность коек составляет 33,6 %. Такие показатели ниже утвержденных правительством норм. Это позволяет несколько ослабить ограничительные меры", – сказал Сафонов.



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