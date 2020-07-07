У Рівненській області 7 липня послабили карантин: можуть відновити роботу спортзали, фітнес-центри, творчі студії та частково музеї. Дитячі садочки також дозволили відкрити, але не у всіх районах.

Головне про послаблення карантину на Рівненщині

Карантин на Рівненщині вирішили послабити у зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення прийняла обласна комісія з ТЕБ та НС під керівництвом голови ОДА Віталія Коваля, повідомляє Рівненська ОДА.

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Що дозволили на Рівненщині:

роботу закладів фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань;

можуть працювати творчі студії;

відкриті майданчики музеїв;

у 5-ти районах області можна відкривати дитячі садочки (Демидівському, Радивилівському, Корецькому, Дубровицькому та Дубенському, крім міста Дубно).

Обов'язковою умовою відкриття цих закладів буде суворе дотримання усіх протиепідемічних заходів. Окрім того, при відкритті садочків дітям і дорослим необхідно буде дотримуватися таких рекомендацій:

проходити обов’язковий температурний скринінг; батьки не повинні заходити в садочок, а вихователі мають зустрічати дітей на вулиці; організувати усі протиепідемічні заходи, тощо.

В ОДА додали, що в інших районах дитячі садочки відкриють за умови зниження кількості хворих на коронавірус. Однак якщо інфікованих лише побільшає, або в садочках не будуть дотримуватися правил карантину, – їх знову закриють.

Яка ситуація з коронавірусом на Рівненщині?

Головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов розповів, що епідеміологи констатують зниження захворюваності на COVID-19 в області. Наразі там зафіксовано 4 228 інфікованих, 38 з яких виявили за останню добу. Найбільше нових хворих зараз виявляють у Рівному, Вараші, Дубно, а також Рівненському, Рокитнівському, Здолбунівському, Гощанському та Березнівському районах.

"Загалом в області виявлення випадків інфікування COVID-19 складає 15,3 %, динаміка зростання випадків інфікування – на рівні -25 %, завантаженість ліжок становить 33,6 %. Такі показники є нижчими від затверджених урядом норм. Це дозволяє дещо послабити обмежувальні заходи", – сказав Сафонов.



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