Ударила стеклянной бутылкой: на Ровенщине пьяная женщина набросилась на полицейскую
На Ровенщине 22 апреля нетрезвая женщина ударила полицейскую стеклянной бутылкой. Из-за телесных повреждений 47-летнюю работницу правоохранительных органов госпитализировали.
Источник:Нацполиция Ровненщины
Соответствующий инцидент произошел в городе Вараш. После госпитализации полицейской пьяную женщину, которая нанесла ей повреждения, поместили в изолятор временного содержания.
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Детали инцидента на Ровненщине
Участковая, по информации следователей, находилась на службе. По обращению местных жителей она прибыла в микрорайон, где услышала от нетрезвой 30-летней местной жительницы, которая сидела на скамейке, брань и угрозы в свой адрес.
Полицейская сделала пьяной женщине замечание и предупредила об административном правонарушении. Однако нетрезвая женщина проигнорировала требование участковой прекратить соответствующие действия и начала сопротивляться – провоцировала драку и продолжала брань в адрес полицейской.
Офицер сообщила о конфликте на спецлинию 102. Когда это услышала 30-летняя злоумышленница, набросилась на участковую, дергала ее за форменную одежду, а потом – ударил по голове стеклянной бутылкой,
– говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Полицейские сектора реагирования патрульной полиции, которые приехали на вызов, задержали правонарушительницу. В то же время пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали у нее:
- закрытую черепно-мозговую травму головы;
- сотрясение мозга;
- трещину кости лобной области;
- многочисленные ушибы.
Что грозит нападавшей
По факту инцидента открыли уголовное производство, по результатам судебно-медицинской экспертизы будут принимать окончательное процессуальное решение.
Сейчас решают вопрос о сообщении злоумышленницы о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
По информации пресс-службы Нацполиции, женщина злоупотребляет алкогольными напитками. На нее неоднократно обращали внимание сотрудники правоохранительных органов, из-за совершения домашнего насилия она состоит на учете.
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