На Рівненщині 22 квітня нетвереза жінка вдарила поліцейську скляною пляшкою. Через тілесні ушкодження 47-річну працівницю правоохоронних органів госпіталізували.

Відповідний інцидент трапився у місті Вараш. Після госпіталізації поліцейської п'яну жінку, яка завдала їй ушкоджень, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Деталі інциденту на Рівненщині

Дільнича, за інформацією слідчих, перебувала на службі. За зверненням місцевих жителів вона прибула у мікрорайон, де почула від нетверезої 30-річної місцевої жительки, що сиділа на лавці, лайку та погрози на свою адресу.

Поліцейська зробила п'яній жінці зауваження та попередила про адміністративне правопорушення. Проте нетвереза жінка проігнорувала вимогу дільничої припинити відповідні дії й почала чинити опір – провокувала бійку та продовжувала лайку на адресу поліцейської.

Офіцерка повідомила про конфлікт на спецлінію 102. Коли це почула 30-річна зловмисниця, накинулась на дільничну, шарпала її за формений одяг, а потому – вдарила по голові скляною пляшкою,

– мовиться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції, які приїхали на виклик, затримали правопорушницю. Водночас потерпілу госпіталізували, медики діагностували в неї:

закриту черепно-мозкову травму голови;

струс мозку;

тріщину кістки лобної ділянки;

численні забої.

Що загрожує нападниці

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження, за результатами судово-медичної експертизи прийматимуть остаточне процесуальне рішення.

Наразі розв'язують питання про повідомлення зловмисниці про підозру та обрання запобіжного заходу. За вчинене їй загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

За інформацією пресслужби Нацполіції, жінка зловживає алкогольними напоями. На неї неодноразово звертали увагу працівники правоохоронних органів, за вчинення домашнього насильства вона перебуває на обліку.